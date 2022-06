Tragedia nel mondo dello sport. Un ragazzino di 12 anni muore in un incidente stradale sull’A4, tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. Il giovane viaggiava a bordo di un furgoncino insieme ai suoi compagni di squadra, per una trasferta per una partita di calcio. Lui purtroppo non ce l’ha fatta, mentre i suoi amici sono rimasti feriti.

La squadra di calcio del Bluè Bellinzago stava rientrando da una trasferta sportiva. Si trovavano sulla A4, tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est, quando improvvisamente una gomma è scoppiata e il furgone si è ribaltato. L.B. ha riportato ferite troppo gravi ed è morto in ospedale.

La Polizia Stradale ha comunicato che il giovanissimo è morto all’ospedale di Novara, dove è arrivato già in condizioni disperate. Leo giocava come calciatore e insieme ai suoi compagni era sul furgone guidato dalla vittima. I suoi compagni sono rimasti feriti nell’impatto.

Secondo quanto riportato da fonti di polizia, il furgoncino sul quale viaggiava la squadra si è ribaltato al chilometro 104 dell’A4 tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. Nell’incidente stradale sono state coinvolte sette persone. Cinque i feriti: il 12enne era il più grave di tutti.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta e si riprenderanno in poco tempo: le loro ferite non destano preoccupazione nei sanitari. Mentre le condizioni di salute di Leo sono apparse subito disperate. Dopo il ricovero nell’ospedale di Novara, nel reparto di rianimazione, il giovane è spirato.

Ragazzino di 12 anni muore in un incidente: la comunità in lutto si stringe alla famiglia del giovane calciatore

Purtroppo i soccorritori hanno fatto tutto il possibile, ma il ragazzino, rimasto gravemente ferito sotto gli occhi del padre, che era alla guida del mezzo, è morto in ospedale.

Tutta la comunità si stringe alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra che hanno dovuto salutare troppo presto Leo.