Tutti cercano Andrei, il ragazzo di 11 anni scomparso da Castano Primo, Comune in provincia di Milano, in Lombardia. Il sindaco della città ha deciso di lanciare un appello sui social network per tentare di ritrovare il giovane adolescente del quale si sono improvvisamente perse le tracce. Dove si trova il ragazzino?

Andrei è scomparso ormai da ore nel piccolo paesino nel milanese dove vive con la sua famiglia. L’ultima volta è stato visto con la sua cartella nera e verde. Andrei ha 11 anni, ha gli occhi e i capelli castani e ha orecchino ben visibile sul lobo sinistro.

Quando è scomparso indossava un giubbotto nero, una cartella nera e verde e pantaloni grigi. Secondo si apprende dalla stampa locale, il ragazzino di 11 anni sarebbe uscito di casa per andare a scuola, dove però non è mai arrivato. Da lì è partito il passaparola anche sui social per ritrovarlo.

I Carabinieri indagano sul caso e a loro anche il primo cittadino chiede di fare riferimento nel caso ci fossero informazioni utili per ritrovare il giovane adolescente di Castano Primo, in provincia di Milano.

L’appello del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, è stato rilanciato anche dai sindaci dei Comuni vicini, così da condividere le ricerche e sperare di trovare presto Andrei.

Ragazzo di 11 anni scomparso da Castano Primo, l’appello del sindaco

Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castano Primo, ha deciso di unirsi alle ricerche, postando anche sul suo profilo Facebook una foto di Andrei e un appello a dare informazioni se si dovesse vedere il ragazzino o se si sa qualcosa della sua scomparsa.