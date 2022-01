Tragedia a Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso, in Veneto. Carlo Alberto, un ragazzo di 12 anni, muore alla corsa campestre locale. Era un giovane tesserato delle Fiamme Oro di Padova. Nell’autunno scorso si era sottoposto alla solita visita medica di controllo per praticare attività sportiva e non era emerso nulla. Un malore lo ha portato improvvisamente via dall’affetto dei suoi cari.

Carlo Alberto Conte aveva solo 12 anni. È morto durante una gara di corsa campestre che si stava svolgendo nella città di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Subito i soccorritori presenti sono accorsi al suo fianco per tentare di salvargli la vita, ma inutilmente.

Il ragazzino di 12 anni, soccorso sul campo gara non appena si è sentito male, è stato dichiarato morto nella serata di martedì 25 gennaio 2022 presso l’ospedale di Treviso dove si trovava ricoverato dopo il malore che domenica scorso lo ha colpito prima della fine della gara podistica.

Sul posto i soccorritori hanno tentato di rianimare il ragazzino. Poi l’intervento dell’elicottero che ha trasportato il giovane sportivo nell’ospedale che si trova a Treviso. Le condizioni sono apparse ai medici subito disperate e molto gravi, ma i dottori non si sono arresi.

La morte di Carlo Alberto getta nello sconforto tutta la comunità sportiva locale e la sua città, che si stringe a papà Dino Massimiliano Conte e a mamma Valentina Ometto. Molte le testimonianze di affetto, di vicinanza e di solidarietà ricevute.

Ragazzo di 12 anni muore alla corsa campestre, lutto per tutta la comunità sportiva

Carlo Alberto Conte era uno sportivo tesserato per le Fiamme Oro di Padova. A novembre aveva effettuato la visita medica per ottenere l’idoneità sportiva e i medici avevano detto che godeva di ottima salute. Non era emerso nulla di preoccupante. Poi domenica scorsa il malore improvviso che lo ha portato via all’affetto dei suoi cari.