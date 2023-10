Aveva solo 17 anni il ragazzo trovato senza vita in montagna a Valbondione. Era uscito di casa la mattina per fare un'escursione. A trovare il suo corpo sono stati i vigili del fuoco

Diego Sangalli non ce l’ha fatta. Il giovane ragazzo di 17 anni perde la vita durante un’escursione in Valbondione, in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita. Era uscito al mattino per godersi una giornata in montagna e non ha più fatto ritorno. Non avendo più sue notizie, la famiglia ha lanciato l’allarme. Poi la triste e tragica notizia.

Diego Sangalli era uscito nella mattina di domenica prima ottobre per un’escursione sul Pizzo Porola, sopra Valbondione, in provincia di Bergamo, in Lombardia. Non vedendolo tornare e non avendo sue notizie, la famiglia si è subito allarmata.

Immediatamente sono scattate le ricerche del giovane di 17 anni. I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo con il Soccorso alpino e i carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce, nella speranza di ritrovarlo sano e salvo.

Sulla montagna erano presenti anche gli elicotteri dei vigili del fuoco, così da controllare l’area dall’alto. Ed è stato proprio uno di questi mezzi di soccorso a individuare a tarda serata il corpo del 17enne.

Intorno alle ore 19 i soccorritori del 118 si sono calati nel luogo dove i pompieri avevano individuato il corpo del ragazzo. La speranza era quella di trovarlo sano e salvo. Purtroppo, però, per lui non c’era più niente da fare.

Dopo aver recuperato il corpo del giovane e aver dato il triste annuncio alla famiglia, le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi del caso.

Si dovrà capire cosa è successo al giovane ragazzo, comprendere la dinamica di quanto accaduto e stabilire le cause del decesso del 17enne uscito al mattino per godersi una giornata in montagna, ma che non ha mai più fatto ritorno a casa.