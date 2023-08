Alessandro Bianchi amava le due ruote e il basket. Il ragazzo di 18 anni perde la vita in moto, lasciando nello sconforto la sua famiglia. La mamma ha deciso di chiedere a una pagina Facebook, dedicata proprio alla pallacanestro, di ricordarlo con un post dedicato. Pagina Facebook che ha prontamente accolto il suo appello.

Alessandro Bianchi ha perso la vita nella notte del 16 agosto scorso in sella alla sua moto, che amava tantissimo guidare. Il sinistro ha avuto luogo a Ravenna, in viale Alberti: la due ruote ha finito la sua corsa contro un guard rail, più o meno all’altezza del ponte Assi.

Alessandro amava la moto, ma anche il basket. Era un giocatore della Raggisolaris Faenza. Era riuscito a trasformare la sua passione in un lavoro ed era felice. Ma il destino aveva in serbo altri piani per lui, strappandolo via troppo presto all’affetto dei suoi cari.

Nel giorno dei funerali la Chiesa del Torrione e il piazzale di fronte l’edificio sacro erano pieni di famigliari, amici, conoscenti e anche tanti giocatori di squadre di basket. Tutti con la divisa del club di appartenenza per ricordare un collega volato in cielo troppo presto.

C’erano i giocatori della Raggisolaris e Raggisolaris Academy, dove giocava. Ma anche il Basket Lugo, dove aveva militato, insieme alle ex squadre della Spem e della Junior Ravenna. Oltre ai ragazzi della Compagnia dell’Albero Ravenna, dove gioca il fratello Luca.

Ragazzo di 18 anni perde la vita in moto: mamma fa una particolare richiesta a una pagina Facebook

La mamma si è rivolta alla pagina social La giornata tipo per chiedere di omaggiare il figlio.

Ciao ragazzi. Mercoledì notte è morto mio figlio, Alessandro, 18 anni, in un incidente con la moto. Pilota da sempre, ma prima ancora cestista. Era un ragazzo speciale, solare, determinato, amato da tutti. Se avete voglia di dedicargli un pensiero (vi seguiva sempre) vi mando uno solo dei tanti articoli usciti in questi giorni su di lui. Un abbraccio. La sua mamma per sempre.

