La storia di Kennadi Rue e Mckenli Ackerman ha commosso tutti quanti, così come ha stupito i medici che hanno avuto in cura le due sorelline. Loro sono una rara coppia di gemelli identici con sindrome di Down. I casi sono davvero pochi in tutto il mondo, come hanno scoperto i genitori che sono rimasti senza parole quando hanno capito quanto le loro piccole sono speciali.

La possibilità di dare alla luce due gemelli sono di 33 nati ogni 1000. Di due gemelli identici 3-4 nascite su 1000. E di gemelli identici con Sindrome di Down? Ancora meno, come ha scoperto Savannah Combs, la loro mamma di 23 anni.

Savannah e suo marito Justin Ackerman erano entusiasti di attendere due gemelle, ma erano anche preoccupati vista la sindrome. Quando hanno scoperto la rarità di una nascita del genere, hanno subito capito che erano destinate a essere speciali.

La mamma, che vive con la sua famiglia a Middleburg, in Florida, racconta la vita con Kennadi Rue e Mckenli Ackerman su TikTok, dove il suo canale è molto seguito. Ha raccontato che le avevano anche proposto di abortire, perché le figlie non avevano speranze di sopravvivere.

Eppure lei, insieme al marito, è andata avanti. Kennadi Rue e Mckenli Ackerman sono nate il 12 maggio del 2021, due mesi prima della data presunta del parto. Hanno trascorso molte settimane in terapia intensiva neonatale, prima di arrivare a casa.

Rara coppia di gemelli identici con sindrome di Down stupisce tutti quanti

Tanti i commenti di supporto su TikTok. Anche se la mamma ha dovuto spesso rispondere a chi le chiedeva perché non ha deciso di abortire o di dare in adozione i propri figli. La sua risposta è da manuale.