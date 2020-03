Ratto la morde in camera: iniziano 5 anni di inferno Dopo che il proprietario di casa l'ha ignorata per tanto tempo, un ratto la morde in camera: e lei passa 5 anni di inferno

Elizabeth Branem è una donna di Chicago che per tanto tempo aveva chiesto al padrone di casa di fare qualcosa, perché non poteva vivere con un buco sul soffitto, ma è sempre stata ignorata. Fino a quando un topo è entrato nella sua camera e l’ha morsa. Ed è iniziato il suo calvario, il suo inferno durato 5 lunghissimi anni.

La donna vive a Chicago, in una casa in cui un giorno ha avuto dei problemi. Una delle tubature è all’improvviso esplosa. Elizabeth Branem aveva bisogno di un manutentore, di un operaio, di qualcuno che venisse nel suo appartamento per poter fare tutte le ristrutturazioni necessarie per riparare quello che si era rotto. L’operaio venne, ma lasciò un buco nel suo soffitto, dicendo che sarebbe ritornato qualche giorno dopo per poterlo chiudere e sistemare tutto quanto.

Ma quel manutentore non è arrivato. Elizabeth Branem si è lamentata praticamente ogni giorno con il proprietario della casa e la società di gestione, perché non poteva mica stare in una casa con un buco nel soffitto.

Nonostante tutte le proteste, nessuno è venuto a darle una mano e lei e la sua famiglia hanno dovuto convivere per lunghissimo tempo con un buco sul soffitto. Fino a quando qualcuno non si è intrufolato attraverso quell’apertura: dei topi si sono infilati dentro e hanno reso la sua vita un inferno.

Per quattro lunghissimi anni la situazione è andata avanti in questo modo fino al 2014, quando mentre si trovava in camera da letto, un topo è uscito fuori da sotto il letto e le ha morso la punta del piede. L’arto inferiore si è subito gonfiato, diventando gigantesco. Da lì è iniziato un inferno lungo 5 anni per quel morso che le ha causato problemi di salute non indifferenti.

Essere esposti al morso di ratti è pericolosissimo, perché le infezioni batteriche che trasmettono possono essere estremamente dannose per la salute umana: febbre, vomito, mal di testa, dolori muscolari, dolori alle articolazioni, eruzioni cutanee. Se non trattata la cosiddetta febbre da morso di ratto può addirittura essere letale.