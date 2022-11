Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la sua vita

Purtroppo nessuno ha potuto far niente per salvare questa giovanissima vita. Rayen muore a 7 anni sotto gli occhi disperati e increduli dei famigliari e degli amichetti, con cui stava giocando in piazza. Improvvisamente il piccolo si è sentito male e si è accasciato al suolo. Tempestivi i soccorsi, ma per Rayen non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto da Pixabay

Rayen viveva a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, in Toscana. Stava giocando in strada insieme ad alcuni suoi amichetti coetanei, nella piazza del paese. A controllare i bambini alcuni famigliari, che si sono subito accorti di qualcosa che non andava.

Mentre giocata, infatti, Rayen, all’improvviso, si è accasciato al suolo per un malore. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorritori del 118, che sono intervenuti d’urgenza per prestare le prime cure. Poi lo hanno portato all’ospedale delle Scotte di Siena.

I medici hanno tentato di tutto per salvare la sua giovanissima vita, ma purtroppo non hanno potuto fare nient’altro che constatare, poco dopo, il decesso di Rayen. La sua salma ora si trova in ospedale, presso l’obitorio della struttura sanitaria, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Solo l’autopsia disposta sul suo corpo potrà fare chiarezza. E dare risposte alla famiglia, molto conosciuta e amata nel piccolo comune in provincia di Siena.

Fonte foto da Pixabay

Rayen muore a 7 anni, la commozione di tutta la comunità che si stringe alla famiglia

Il fratello maggiore del piccolo, Zakaria, gioca nel Gruppo Sportivo Sanquirico d’Orcia. La squadra, su Facebook, si unisce al dolore di tutta la comunità:

Fonte foto da Pixabay