La moglie del fratellastro di Raz Degan si trovava al rave dove sono stati presi in ostaggio molti partecipanti. L'attore parla della guerra in Medioriente: teme per la sua famiglia

Ha paura per la sua famiglia Raz Degan e per la guerra in Medioriente, dove vive tutta la sua famiglia. La moglie del fratellastro è scomparsa: era tra le persone che partecipavano al rave prima che i soldati iniziassero a prendere ostaggi. Inoltre, l’attore sostiene che il padre non ha alcuna intenzione di lasciare la sua casa. E ora teme per la sua incolumità e per quella dei suoi famigliari.

L’attore è nato e cresciuto a Israele, anche se da tempo ormai vive in Italia. La sua famiglia però vive ancora là. Nel salotto di Silvia Toffanin, in un’intervista rilasciata per Verissimo, l’attore racconta delle sue preoccupazioni per quello che sta accadendo in Medioriente.

Fa male all’anima tutto questo, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo. Mio padre ha 80 anni, il nostro kibbutz è stato evacuato lui non lascia la casa. La moglie di mio fratello era una delle ragazze che sono andate a ballare al rave a Israele per la pace: non sappiamo dove sia, è passata già una settimana.

Noi ebrei quando muore qualcuno per 7 giorni stiamo a casa, ora sono passati 7 giorni e i genitori di quella ragazza non sanno che fine ha fatto perché tanti cadaveri non sono riconoscibili. Molti aspettano notizie delle persone sequestrate ma non ci sono.

Queste le parole dette dall’attore, mentre Silvia Toffanin ha mandato in onda immagini forti:

Queste immagini sono meno di quello che realmente sta accadendo. Non si può immaginare, ho paura a raccontare al popolo italiano quello che sta succedendo. È tutto al di là della politica.

Raz Degan preoccupato per la guerra in Medioriente: il padre e il fratello vivono lì, la cognata è sparita nel nulla

L’attore racconta, poi, che il padre non vuole venire via. Ma almeno la sorellastra e i figli sono sani e salvi da lui.