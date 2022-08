Famiglia e amici in lutto per Rebecca Aretini, morta a 28 anni sul Monte Macina, dopo essere precipitata nel vuoto. Conosceva bene quei posti perché, come aveva spesso raccontato alle sue amiche, erano gli unici luoghi in cui stava davvero bene. Difficoltose le operazioni di salvataggio: ci sono volute molte ore per ritrovare il corpo della giovane.

L’escursionista di San Casiano Val di Pesa, in provincia di Firenze, è morta il 22 agosto 2022, precipitando da un sentiero del Monte Macina, in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto, in provincia di Lucca. Si trovava sulla cresta del monte insieme al fidanzato.

Le cause dell’incidente mortale sono ancora da accertare. Quello che si sa è che, improvvisamente, la ragazza è caduta, perdendo l’equilibrio nel sentiero che stava percorrendo insieme al compagno. La caduta è stata fatale: è precipitata fino al percorso sottostante, morendo sul colpo.

Forse la coppia di fidanzati è stata sorpresa dall’improvviso maltempo dopo aver raggiunto la cima della montagna, seguendo il sentiero battuto. I due avevano deciso di trascorrere qualche giorno a fare campeggio in montagna e quella mattina erano usciti per un’escursione.

Rebecca e il fidanzato erano già sulla vetta del Monte Macina a 1500 metri di altezza sul livello del mare quando improvvisamente la donna è caduta nel vuoto, raggiungendo il sentiero sottostante, il numero 150. Forse il maltempo li ha raggiunti e lei ha avuto questo incidente mortale.

Rebecca Aretini morta a 28 anni sul Monte Macina: da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale

A fine agosto, in montagna, non vedo l’ora…la montagna è proprio il mio, mi sento bene quando sono lassù, sei immersa nella natura e ti rilassi completamente. Vedi dei paesaggi che non ti puoi immaginare. Ormai manca poco, non vedo proprio l’ora.

Queste le ultime parole di Rebecca, che l’amica ha condiviso su Facebook. Era felice ed entusiasta per quella gita che aspettava da tempo. Dopo la caduta, la ragazza ha perso conoscenza. Il fidanzato ha cercato di soccorrerla, lanciando l’allarme, ma il telefono non prendeva e ha dovuto raggiungere un posto coperto dalla rete.