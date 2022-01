Paura per l’ex bassista dei Pooh, ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una grave infezione al cuore che lo ha colpito. Si trova ricoverato in ospedale Red Canzian, in terapia intensiva, dopo la diagnosi che i medici hanno fatto, sottolineando che se non fossero intervenuti in tempo l’infezione avrebbe anche potuto provocare setticemia.

Red Canzian si trova al momento ricoverato in ospedale a Treviso per l’infezione al cuore che lo ha colpito. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il musicista era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Ca’ Foncello.

Nella serata di domenica 16 gennaio 2022 le sue condizioni di salute si sono aggravate e ha rischiato di andare in setticemia. Per fortuna i medici sono riusciti a salvare l’artista di 70 anni che rimane in terapia intensiva, ma i dottori sono fiduciosi.

Red Canzian soffre di cuore da tempo. Nel 2015 lo avevano operato per una dissecazione aortica e aveva ricevuto una protesi, che però adesso avrebbe provocato un’infezione.

Per fortuna i medici sono riusciti ad intervenire in tempo. Passato lo spavento, ora tutti tirano un sospiro di sollievo, anche se l’artista dovrà rimanere in ospedale ancora un po’.

Red Canzian in terapia intensiva salta tutti i prossimi impegni

L’artista ha dovuto disertare l’anteprima di Casanova Opera Pop, spettacolo teatrale ispirato alle vicende di Casanova, al quale l’artista ha lavorato per tre anni. Lo show è andato in scena nella serata di domenica presso il teatro Metropolitano di San Donà di Piave.

Con tutta probabilità non potrà essere presente nemmeno alla prima, in programma il prossimo 21 gennaio al teatro Malibran di Venezia. Agli spettatori dell’anteprima ha voluto inviare però un messaggio: