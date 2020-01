Reggio Calabria, ragazza di 16 anni ha perso la vita Reggio Calabria, ragazza di 16 anni non ce l'ha fatta. E' partito un vero e proprio allarme in tutta l'Italia..

Un nuovo caso di meningite, è stato registrato a Reggio Calabria, dove questa volta la vittima è una ragazzina di soli sedici anni, che purtroppo non ce l’ha fatta. I medici e gli infermieri dell’ospedale, hanno provato a salvarla in tutti i modi, ma alla fine ogni loro tentativo è stato vano.

Con questo 2020 sono stati già diversi i casi di virus registrati in tutta Italia, infatti ora è partito un vero e proprio allarme, in quasi tutte le regioni.

I casi sono stati registrati, al Lago Iseo, a Bergamo, a Genova ed ora anche a Reggio Calabria. Le condizioni della ragazza, però, erano già molto gravi quando è arrivata in ospedale.

Infatti, in una nota dell’ospedale, si legge: “I medici e gli infermieri dei reparti di Pediatria, Cardiologia, Rianimazione ed Ematalogia, hanno prontamente avviato le manovre rianimatorie, che sono state ripetute e prolungate, nonché tutte le necessarie indagini diagnostiche, strumentali e di laboratorio.

Il decesso della ragazza, alla fine è avvenuto alle quattordici della stessa giornata!” I medici, inoltre, hanno chiesto di diffondere un appello.

“Niente allarmismi!” Chiedono questo, poiché la sepsi meningococcica, viene contagiata attraverso un contatto fisico molto stretto e prolungato, con persone che sono ormai state colpite da quest’infezione. Per questo, chiedono di non allarmarsi.

E’ partita anche un’allerta massima anche a Genova, dove nelle prime ore del 2020 due persone hanno perso la vita a causa della meningite e sono tre gli ultimi casi registrati nell’ultimo mese e mezzo.

In molti sono preoccupati per ciò che sta accadendo ed infatti, la Asl 3, della Liguria, sta cercando d ricostruire tutti gli ultimi contatti della donna deceduta, per capire se avviare o meno la profilassi.

E’ allarme in tutta l’Italia, ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Il matrimonio di Nina e Joey prima che la ragazza andasse via da questo mondo