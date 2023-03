Regina Elisabetta, ecco che fine hanno fatto le sue borse

Sono trascorsi alcuni mesi da quando la Regina Elisabetta è venuta a mancare. Un momento di forte commozione per tutto il mondo con il popolo britannico che si è stretta attorno a quella che è stata la sovrana più amata di sempre.

Tra qualche giorno il figlio Carlo, erede al trono designato sarà ufficialmente incoronato re e per l’occasione ci saranno grandi festeggiamenti in tutto il Regno Unito. C’è un particolare però che è tornato in voga in questi giorni e riguarda le borsette possedute dalla Regina Elisabetta.

Fonte: web

Come tutti sanno Elisabetta era una vera icona di stile e in tutti questi anni al trono ne ha dato dimostrazione. Oltre ai famosissimi cappelli, Elisabetta non poteva rinunciare alle famose borsette, la maggior parte firmate Launer.

Si stima che la regina ne possedesse circa 200 dei più svariati colori che abbinava ai suoi outfit. Nessuno ha mai scoperto cosa contenessero quelle borsette ma indiscrezioni hanno riferito che venivano usate anche per lanciare messaggi in codice al suo staff.

Si dice che se nel bel mezzo di una cena la regina appoggiasse la borsetta sul tavolo significava che era arrivata l’ora di andare. Diversamente se invece la borsa veniva spostata dall’avambraccio sinistro al destro, allora la conversazione non era troppo piacevole.

In tanti si stanno chiedendo che fine abbiano fatto queste borsette diventate delle vere icone. Ebbene sembrerebbe che alcune siano state usate dalla regina consorte Camilla che le ha indossate in alcune uscite recenti per completare i suoi outfit. Anche se non c’è certezza il sospetto che le borsette siano passate a Camilla è alto visto che i modelli sono identici a quelli indossati da Elisabetta. Un vero onore e responsabilità per lei che si appresta a diventare la regina consorte.