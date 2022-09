Regina Elisabetta II: le presunte cause della morte

Una notizia arrivata all’improvviso, la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni a causa di un aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute.

Ancora non è arrivata alcuna dichiarazione da parte della famiglia reale. Quest’ultima non ha mai rivelato se la sovrana fosse affetta da qualche malattia, quindi per ora la causa del decesso sembrerebbe legata alla sua età. Ma si attendono conferme.

Questa mattina è arrivata una nota dal palazzo reale, attraverso la quale avevano fatto sapere ai sudditi che i dottori avevano espresso preoccupazione per lo stato di salute della Regina Elisabetta II e che avevano raccomandato che rimanesse sotto sorveglianza medica e a riposo.

Dopo l’allarme ai familiari, i quattro figli della sovrana, il primogenito Carlo, la secondogenita Anna, il terzogenito Andrea e il più piccolo Edoardo, seguiti dal resto della famiglia, hanno raggiunto la residenza scozzese di Balmoral.

Una dichiarazione di Sua Maestà il suo Re: La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un’amata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese.

La Regina Elisabetta II è salita al trono all’età di 25 anni, dopo la scomparsa del padre, avvenuta il 6 febbraio del 1952. Venne incoronata il 2 giugno del 1952 nell’Abbazia di Westminster. Ad oggi, è la sovrana più longeva di sempre. Il regno più lungo di tutta la storia britannica.

I sudditi sono rimasti in ansia e con il fiato sospeso dalla nota ufficiale pubblicata nella mattinata. In poco tempo la notizia del malessere della Regina Elisabetta II ha raggiunto ogni parte del mondo. Poi, poche ore fa la notizia che tutti speravano di non leggere, si è spenta per sempre all’età di 96 anni.

La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani.

I social sono colmi di foto della sovrana. Cosa succederà adesso? La domanda al di sopra di tutte.