Regina Elisabetta, svelato il costo dei funerali della sovrana: la cifra è stratosferica

Sono giorni di grande commozione quelli che il Regno Unito sta vivendo per la scomparsa della Regina Elisabetta. La famiglia reale ha voluto rendere omaggio alla sovrana più longeva di sempre con una serie di cerimonie ed eventi non badando a spese. Nel corso delle ultime ore sono trapelate alcune informazioni riguardo il costo da capogiro sostenuto per i funerali della Regina Elisabetta. Scopriamo insieme la cifra.

Per il funerale di Elisabetta II la Royal Family ha deciso di non badare a spese. Inutile dire che tutte le cerimonie a cui abbiamo assistito in questi giorni hanno richiesto dei costi davvero stratosferici. Stando alle indiscrezioni, sembra che il costo dei funerali di Elisabetta II abbia superato quello sostenuta dalla famiglia reale per i funerali di Diana.

Al momento non si conosce la cifra precisa, ma sul web trapelano a riguardo dei dettagli molto importanti. Pare infatti che per i funerali della Regina Elisabetta siano stati spesi più di 4 milioni utilizzati per l’ultimo saluto alla principessa Diana.

Ovviamente il costo dei funerali di Elisabetta II supera di gran lunga anche quello che la royal family ha utilizzato per l’ultimo saluto al Principe Filippo di Edimburgo. Ricordiamo che l’ultimo saluto al marito della Regina è stato ridotto al minimo a causa delle restrizioni anti-covid.

Funerali Regina Elisabetta, la Royal Family non bada a spese

L’ultimo saluto a sua maestà la Regina è stato preceduto da una serie di cerimonie ed eventi che hanno richiesto delle spese a dir poco importanti. Oltre a ciò, bisogna anche considerare i costi dei maxi schermi utilizzati a seguire in diretta la cerimonia dell’ultimo saluto alla regina. A questi si aggiungono quelli destinati alla sicurezza.

Ma chi pagherà queste importanti spese? Stando alle indiscrezioni, sembra che sia tutto a carico dei contribuenti britannici. Per questo motivo sono già partite le prime polemiche.