La Regina Letizia di Spagna ha il neuroma di Morton, una patologia che causa molto male alla sovrana e che è altamente debilitante. Secondo gli esperti, le cause di questo disturbo sarebbero da individuare nelle scarpe che la moglie di Re Felipe è solita indossare. Scarpe troppo strette e con il tacco troppo alto che fanno parte del suo guardaroba. E alle quali non riuscirebbe a rinunciare.

Durante le ultime uscite ufficiali, sempre accanto al marito, il re spagnolo, molte persone hanno notato le sue espressioni non proprio rilassate. Ora la famiglia reale spagnola ha deciso di spiegare il motivo di tutto ciò: la moglie di Re Felipe VI è affetta da una patologia che le causa male ai piedi e le rende impossibili molte attività.

Il neuroma di Morton è una fibrosi perinervosa, provocata dall’aumento di volume del tessuto circostante i nervi delle dita del piede. Tra le cause, un aumento di pressione o un danno ai nervi. La patologia potrebbe essere dovuta all’uso prolungato di scarpe non comode.

Il neuroma di Morton, infatti, è causato dall’uso prolungato di scarpe troppo strette e con il tacco troppo alto. Ma anche da un carico eccessivo di lavoro sugli arti inferiori e persino da un movimento errato mentre si pratica l’attività fisica e sportiva.

La patologia non è visibile chiaramente dalle altre persone, ma chi ne è affetto prova diversi sintomi, come la sensazione di avere sempre un sassolino nella scarpa, formicolio, bruciore, male intenso nella parte anteriore del piede e lungo tutte le terminazioni nervose.

Regina Letizia di Spagna, il neuroma di Morton non le dà pace

I medici raccomandano di non usare, in questi casi, le scarpe che, però, la moglie del re spagnolo usa ogni giorno. Secondo fonti vicine alla donna, pare che, nonostante il disturbo, non abbia intenzione di rinunciare al suo stile, anche per non sembrare troppo bassa, visto che il marito è altissimo.

La sovrana avrebbe iniziato a mettere plantari e cuscinetti per avere una postura più comoda. Se dovesse peggiorare, potrebbe dover subire iniezioni di steroidi o un intervento chirurgico.