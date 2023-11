Dopo un anno dal ritrovamento del corpo senza vita di Saman Abbas, seppellito vicino ad un vecchio casolare a Novellara, potrà finalmente essere celebrato un funerale. La 18enne pakistana che ha perso la vita per mano della sua famiglia, riceverà un ultimo addio.

La Corte D’Assise di Reggio Emilia ha emesso il nullaosta per la restituzione del corpo di Saman Abbas. La Sindaca di Novellara, Elena Carletti, ha spiegato all’agenzia AGI che dovranno ora attendere le decisioni del fratello per quanto riguarda l’organizzazione del funerale e la degna sepoltura che la ragazza merita.

Il ritrovamento di Saman Abbas

Saman Abbas è scomparsa nell’aprile del 2021, subito il mirino degli inquirenti è finito sui genitori, lo zio Danish e i due cugini. Le campagne di Novellara sono state battute metro per metro, ma della 18enne pakistana non è mai stata trovata traccia. La svolta è arrivata dopo un anno e mezzo, quando il corpo senza vita è stato rinvenuto vicino ad un vecchio casolare, a seguito delle indicazioni dello zio.

L’autopsia ha stabilito che Saman è deceduta a causa di asfissia meccanica da strangolamento. Il fratello è ad oggi il testimone chiave. Le sue dichiarazioni in aula, in questi giorni, sono fondamentali per la difesa. Il giovane ha spiegato di non aver mai parlato perché aveva paura di fare la stessa fine della sorella. Ha raccontato che Saman è stata presa dai due cugini e dallo zio, mentre i loro genitori sono rimasti a guardare.

Era proprio lui che spiava Saman Abbas e che riferiva tutto alla famiglia, come quella foto del bacio tra lei e il fidanzato. Solo ora, si rende conto di quanto quelle informazioni siano state un male per sua sorella. Lui metteva solo in pratica ciò che gli era stato insegnato, stare lontano dalle ragazze. Ed era convinto che fosse giusto e che Saman avrebbe dovuto fare lo stesso. Oggi però, diventato maggiorenne, il ragazzo ha capito di aver sbagliato e ha intenzione di raccontare tutta la verità.