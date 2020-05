Riceve i resti della moglie appena defunta, alla quale non ha potuto dare l’ultimo addio. Vengono immortalate le immagini di un anziano, quando riceve i resti della moglie appena defunta, alla quale non ha potuto dare l'ultimo addio. Le immagini hanno commosso migliaia di persone.

Non c’è niente di più difficile che dover dire addio ai nostri cari, salutarli per un ultima volta. La pandemia e la crisi causate dal coronavirus, rendono questo ancora più difficile. Vista la situazione “speciale” in cui ci ritroviamo, molti non hanno nemmeno l’opportunità di dare ai loro parenti un ultimo abbraccio.

Come se ciò non bastasse, i riti funebri non si possono effettuare come prima perché non conformi alle misure di sicurezza, e di isolamento sociale imposti dai vari governi. Jim Harris è un vecchio che sta affrontando la perdita di Judy, che è stata la sua compagna per molti anni. Non è stato ancora chiarito ai media se Judy ha perso la vita a causa del COVID-19.

Nella maggior parte del mondo è completamente vietato svolgere funerali convenzionali o qualsiasi tipo di incontro che crei assembramenti. Tutto questo ha influito notevolmente sul modo in cui Jim ha dovuto affrontare il suo dolore.

“Ci sono usanze durante il lutto che sono necessari per una questione morale ma ora impossibili da soddisfare: abbracci, baci e la vicinanza dei membri della famiglia”, ha detto il direttore di una agenzia funebre.

Non appena raggiunse un ramo del Crematorio degli Stati Uniti in Colorado, ricevette istruzioni secondo le quali avrebbe dovuto ritirare le ceneri di sua moglie attraverso una finestra nel parcheggio.

Questa è la nuova procedura che l’azienda esegue per rispettare le regole del distanziamento sociale. Dopo aver firmato alcuni fogli, Jim riceve la piccola scatola di legno con le lacrime agli occhi.

“Siamo pronti a prendere accordi in modo digitale. Vogliamo aiutarli in questo momento difficile con tutti i comfort possibili “, ha detto un portavoce del crematorio.

Harris, come molte altre famiglie, ha dovuto completare tutte le procedure per telefono e usare dispositivi di protezione per poter andare al crematorio. Speriamo che questo dolce vecchio abbia una grande forza per poter sopportare questo momento doloroso.

Ci uniamo a tutte le persone che hanno perso qualcuno nel bel mezzo di questa difficile lotta contro il coronavirus. Dobbiamo rimanere a casa e fare del nostro meglio. Nonostante le regole della quarantena, possiamo sempre chiamare e rimanere in contatto con le persone anziane in modo che non si sentano troppo soli in questi giorni.