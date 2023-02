Il mondo del piccolo schermo e dei telefilm è in lutto per la scomparsa di Richard Belzer. L’interprete, che nella famosa serie tv Law & Order, vestiva i panni del poliziotto, si è spento all’età di 78 anni. Le sue ultime parole, secondo quanto riportato dai media internazionali, sarebbero state un’imprecazione forte e chiara.

L’attore statunitense era amatissimo nella tv americana. Era un comico davvero molto amato, che ha iniziato la carriera come performer sul piccolo schermo a stelle e strisce. Poi il grande successo prima come detective John Munch nelle serie tv «Homicide» (1993-1999) e «Law & Order – Unità vittime speciali» (1999-2016).

L’attore aveva 78 anni e si è spento nella sua casa di Bozouls, una città che si trova nel sud ovest della Francia, dove si era ritirato a vivere in questi anni nei quali era malato.

Lo scrittore Bill Scheft, amico da tantissimo tempo dell’attore americano di 78 anni, ha dato l’annuncio ufficiale della scomparsa a The Hollywood Reporter, in cui ha raccontato come si è spento:

Aveva molti problemi di salute e le sue ultime parole sono state: ‘Vaff**lo, figlio di pu**ana.

Addio Richard Belzer, celebre attore della serie tv Law & Order

L’attore aveva debuttato al cinema nel film del 1974 dal titolo The Groove Tube e poi aveva lanciato il Saturday Night Live, con le sue performance comiche. Poi il grande successo a livello internazionale grazie a telefilm di popolarità mondiale, che ancora oggi sono un cult del piccolo schermo.

Poi lo abbiamo anche visto in Saranno Famosi e Scarface. Il detective John Munch, personaggio per cui è famoso in tutto il mondo, era apparso per la prima volta nel 1993 in Homicide e per l’ultima in Law & Order. Sicuramente il suo è stato uno dei poliziotti più famosi del piccolo schermo: era un investigatore intelligente, leale, fedele, che credeva nelle cospirazioni e combatteva contro un sistema che non riteneva sempre giusto.