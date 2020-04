Ricoverata per Coronavirus muore poco dopo: ma era vittima di femminicidio Una donna, ricoverata poco prima per i sintomi del Covid-19, è morta in ospedale. Ma si è scoperto che era vittima di femminicidio

Soledad aveva solo 25 anni. Si era recata in ospedale ed era subito stata ricoverata per sospetto Coronavirus, i sintomi erano quelli dell’infezione da Covid-19. Poco dopo, però, le condizioni della ragazza, mamma di due bambine, sono peggiorate. E la donna è morta. I sanitari hanno però scoperto che non si trattava di Coronavirus. Soledad è vittima del femminicidio.

Morire a 25 anni per femminicidio, lasciando due bambine. Soledad Carioli Lespade era una giovanissima mamma. Era stata ricoverat in ospedale con i sintomi del Coronavirus a Chivilcoy, in provincia di Buenos Aires, in Argentina. Era l’8 aprile quando la ragazza è stata soccorsa in ospedale: i sanitari pensavano avesse il Coronavirus, visto che i sintomi erano quelli.

Ma dopo aver eseguito i primi esami, i medici hanno scoperto che aveva un trauma cranico e che le sue costole e la mascella erano fratturate. Era vittima di aggressione, non c’erano più dubbi.

24 ore dopo il ricovero, però, Soledad è morta. Il corpo della giovane è stato cremato a causa del sospetto per Covid-19, come vuole la prassi del momento. Purtroppo non le è stata fatta l’autopsia prima. Quattro giorni dopo la morte, però, l’esito del tampone è risultato negativo. La tomografia eseguita dopo il ricovero, però, mostra danni che sono riconducibili a una violenza. L’uomo ha detto che la donna era caduta dalla moto, ma secondo i medici è una scusa che non può reggere, per questo è stato arrestato.

I giudici hanno deciso di mettere le manette ai polsi di Flavio Emiliano Perez, il fidanzato 35enne della ragazza. L’accusa è pesante. L’uomo, infatti, deve rispondere del reato di femminicidio. L’arresto è avvenuto dopo la denuncia del direttore dell’ospedale, José Luis Neme, in seguito alla morte di Soledad. Al momento si indaga sull’accaduto per capire di cosa è morta la giovane mamma di 25 anni.