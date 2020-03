Ridevano di loro quando hanno acquistato un vecchio scuolabus, ma il modo in cui lo hanno trasformato… Ridevano di loro quando hanno acquistato un vecchio scuolabus, ma il modo in cui lo hanno trasformato ha lasciato tutti i bocca aperto.

Un anno fa, Robbie e Priscilla hanno iniziato l’avventura di rimodellare un vecchio scuolabus e trasformarlo in un mezzo abitabile. La trasformazione non è stata facile o veloce, poiché ci sono voluti alcuni mesi per perfezionare ogni dettaglio, ma il risultato ne è valsa la pena.

La sua nuova casa nasce come un progetto ispirato alla ricerca di una vita libera, senza legami e senza impegni di lavoro d’ufficio. Ora, la coppia innamorata vuole viaggiare per il mondo, scoprire nuovi paesaggi, costumi, assaggiare vari cibi, cantare e ballare in altre lingue, pur amandosi e portando con sé il loro gattino. Progetti che ovviamente sono stati rimandati a causa di ciò che sta succedendo nel mondo.

Lo scuolabus ha un letto, una lavanderia, una cucina, un bagno e persino un camino. Dai un’occhiata alla trasformazione, sarai sicuramente ispirato a volerne uno uguale.

Benvenuto nella tua nuova casa!

Interno dello scuolabus è stato ristrutturato con una sala funzionale

Il miglior ufficio mobile!

Inoltre all’interno c’è con ufficio in legno e una cucina integrata

Riposare mentre si lava la biancheria sporca

Si può trovare anche una lavatrice integrata e una camera da letto

Cucinare non è mai stato così piacevole

Interno scuolabus con cucina integrata all’interno

E per quel momento di “pace” …

C’è il bagno integrato in piastrelle bianche e blu navy

Lascia che il calore di casa si senta!

C si può rilassare anche davanti a un camino all’interno dello scuolabus

Devono solo fare le valigie e partire!

Se si usa la fantasia accompagnata da tanta pazienza, si può prendere qualunque rottame per farlo diventare un posto bellissimo dove trascorrere le giornate. Questa coppia è l’esempio che con dedizione si possono ottenere risultati davvero sbalorditivi.

Non ci resta che augurare loro buon viaggio, appena sarà possibile “tornare a vivere liberi e senza pericoli”