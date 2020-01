Ridotta la condanna per la mamma di Chiaraluna, da 14 a 11 anni Chiaraluna, abbandonata sulla spiaggia di Monopoli. Il suo ricordo ancora vivo, ma si torna a parlare e ad avere rabbia per la sua morte. La condanna di sua madre è stata ridotta. Ecco a quanto ed ecco perché...

La sua è una di quelle storie che non si dimentica. Il fatto risale al 2017, quando una bambina è stata trovata senza vita, sulla spiaggia di Monopoli. La piccola Chiaraluna, è così che è stata ribattezzata, poiché non aveva nemmeno un nome, è stata data alla luce e poi gettata in riva al mare. È stata trovata sugli scogli da due turisti, dopo tre giorni, ma era già morta.

Chiaraluna si è spenta poche ore dopo la nascita, per via del freddo e dell’acqua del mare.

Le forze dell’ordine hanno dato subito il via alle indagini ed hanno rintracciato sua madre, Lidia Rubino, una ragazza di 25 anni di Castellana Grotte.

La 25enne è stata arrestata e condotta in carcere, dove ha passato 4 mesi, per essere poi trasferita agli arresti domiciliari, in una comunità psichiatrica. Diversi mesi fa, dopo anni dall’episodio, Lidia Rubino è stata condannata a 14 anni di carcere. Poco fa è giunta la notizia che la Corte di Assise di Appello di Bari, ha deciso di ridurre la condanna a undici anni di reclusione.

La decisione è stata presa a seguito della perizia psichiatrica di Lidia Rubino: semi infermità mentale.

Secondo i fatti riportati, Lidia Rubino quando è stata fermata dalle forze dell’ordine, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma e stava vivendo un “momento dissociativo”.

Una madre che dopo aver dato alla luce la sua bambina, l’ha guardata e ha capito di non sapere cosa fare, così la gettata sulla spiaggia, a farla morire di freddo. È stata proprio questa la giustificazione che dopo l’arresto, Lidia ha dato le forze dell’ordine: “non sapevo come fare”.

Sono stati gli agenti che l’hanno trovata, a ribattezzarla Chiaraluna

L’esame autoptico sul corpicino della piccola, ha confermato che la sua morte è avvenuta poche ore dopo il parto.

Notizia in fase di aggiornamento.