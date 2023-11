Questa è la commovente storia che nelle ultime ore si è diffusa sui social e che ha già fatto il giro del mondo. Casey McIntyre ha perso la vita a soli 38 anni a causa di un cancro alle ovaie al quarto stadio. Ma prima di lasciare questo mondo, ha esaudito il suo ultimo desiderio, aiutando tantissime persone in difficoltà.

Sono stata fortunata ad aver avuto accesso alle cure mediche di alta qualità mentre combattevo contro il cancro alle ovaie al quarto stadio e per questo desidero che altri possano avere le stesse possibilità.

Casey McIntyre ha dato vita ad una campagna di raccolta fondi per aiutare tutte quelle persone che si sono indebitate per via delle cure mediche. Prima di andarsene per sempre, la 38enne è riuscita a cancellare 17 milioni di debiti medici di persone sconosciute.

Ha lasciato il compito a suo marito di portare a termine la sua bellissima e importante iniziativa. Ha esalato il suo ultimo respiro felice, consapevole di aver fatto del bene e di aver aiutato tutti coloro che come lei hanno combattuto o stanno combattendo contro un brutto male.

Proprio il marito, dopo la scomparsa di Casey McIntyre, ha pubblicato sui social il suo ultimo post, scritto pochi giorni prima di spegnersi per sempre.

Se stai leggendo questo messaggio, sono morta. Ho amato ognuno di voi con tutto il cuore e vi assicuro che sapevo quanto profondamente ero amata… Per celebrare la mia vita, ho deciso di riscattare il debito medico degli altri e poi di distruggerlo.

La 38enne ha lanciato un appello al mondo intero, chiedendo a tutti di donare una piccola somma alla sua campagna senza scopo di lucro, così che il marito possa continuare a pagare i debiti accumulati dalle famiglie. Il suo sogno è diventato virale e ha già fatto il giro del mondo. Sono riusciti a raccogliere 17 milioni di dollari, destinati a fatture mediche non pagate.