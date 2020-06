Rifiuta di prendersi cura della sua bambina "Voglio vivere la mia vita" Rifiuta di prendersi cura della sua bambina e scrive un post con un gesto estremo, che ha fatto infuriare migliaia di persone

Essere madre non è una cosa tanto semplice, può essere frustrante, specialmente se non si ha una persona accanto su cui contare o ci si ritrova una mare di responsabilità ad un età troppo giovane. Forse è questo che ha spinto Renata Hernández, una giovane mamma che rifiuta di prendersi cura della sua bambina, a compiere un gesto così estremo come quello che stiamo per raccontarvi.

È accaduto a Teziutlan, Puebla, in Messico. La giovane donna ha scritto un post che ha scatena l’ira di migliaia di persone, ma anche la comprensione di altri: “Voglio vivere la mia vita, sono troppo giovane per occuparmi di una bambina che non voglio, la vendo per 4 mila dollari”.

Secondo quanto riportato, il padre è sparito appena ha saputo che lei era incinta, lasciandola sola con la sua bambina. Renata ha provato ad andare avanti con sua figlia, ma dopo tre mesi ha mollato.

Non vuole più occuparsi della neonata e ha deciso di postare un annuncio su internet dove mette in vendita la piccola anima innocente.

In poco tempo l’annuncio è diventato virale e migliaia di utenti hanno espresso il loro giudizio. “Ci sono donne senza cuore e senza sentimenti. Invece di lottare per avere una vita migliore insieme alla tua bambina decidi di darla via come un oggetto in vendita”.

Se vuoi vivere la tua miserabile vita, forse è davvero meglio che il bambino cresca senza sapere chi sia la sua vera madre, avrà una vita migliore ” ha detto un utente di Internet.

L’annuncio della madre dice: “Vendo una bambina a buon mercato, piange poco, chiedo un minimo di $ 4.000“, si può leggere, con il titolo “Vendo bambina di 3 mesi”.

Alcuni utenti invece si sono dimostrati più comprensivi, offrendosi di adottare la piccola e dimostrandosi coscienti di quanto possa essere difficile per una ragazza crescere un bambino da sola, senza potergli garantire un futuro. Ma era proprio necessario venderla, come fosse un oggetto?

Speriamo che questa piccola possa trovare una famiglia che le dia tutto l’amore che merita.