Rimini, uomo rapinato mentre porta a spasso il cane Stava portando a spasso il cane, quando il rapinatore, con una mascherina sul viso, gli ha puntato qualcosa alla schiena

L’episodio è accaduto a Cattolica, in provincia Rimini, precisamente nei pressi di piazza della Repubblica. Secondo quanto è stato reso noto, un uomo di circa 40 anni, è stato rapinato mentre stava portando a spasso il suo cane. Ha raccontato agli agenti delle forze dell’ordine, di essere stato attaccato alle spalle, da un rapinatore che aveva il volto coperto da una mascherina.

Ha sentito un oggetto puntato alla sua schiena, come un’arma e terrorizzato gli ha dato tutto ciò che aveva, circa cinquanta euro.

Il rapinatore li ha presi e poi è fuggito via. L’uomo ha subito allertato le forze dell’ordine. Gli agenti dei Carabinieri si sono recati sul posto e adesso stanno indagando su quanto accaduto. Purtroppo non è ancora stato possibile identificare il rapinatore.

Un’altra vicenda è accaduta sulla strada provinciale che va da Occimiano a Borgo San Martino, dove un automobilista ha investito un povero pastore tedesco. L’animale è scivolato in un fosso e poi si è andato a nascondere in un canale di scolo.

Fortunatamente il conducente, un brav’uomo, ha subito accostato la vettura ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti dei Carabinieri e i vigili del fuoco di Casale Monferrato. Il cucciolo è stato salvato, attraverso una barella ed è stato affidato alle cure di un veterinario.

Se l’automobilista non si fosse fermato, probabilmente il cane ferito sarebbe morto e nessuno avrebbe mai saputo cosa fosse accaduto.

Ecco di seguito il video del salvataggio:

Le immagini mostrano gli uomini dei vigili del fuoco al lavoro, che grazie all’aiuto di una barella, riescono a riportare il povero cane sulla strada e pian piano, lo adagiano sull’asfalto.

Per non farlo spaventare, gli agenti della polizia e i pompieri, lo accarezzano, come se volessero rassicurarlo.