Rintracciata la madre che ha abbandonato il neonato alla stazione Termini: arrestata. TROVATA la madre che ha abbandonato il neonato alla stazione Termini due giorni fa. Ecco chi è.

La vicenda è accaduta a Roma, dove un neonato di soli 7 mesi, è stato abbandonato per la strada, all’interno del suo passeggino. È accaduto precisamente nel pomeriggio dello scorso 27 febbraio, nei pressi della stazione Termini. È stato un passante a notare il neonato abbandonato e ad allarmare le forze dell’ordine. Gli agenti si sono subito precipitati sul posto e grazie alla visione delle registrazioni delle telecamere di sicurezza, sono riusciti ad individuare la mamma del bambino.

Si tratta di una donna di origini croate, che nel momento dello spiacevole gesto, si era incappucciata. Oltre al passeggino, la donna aveva anche una bambina più grande per mano.

Senza fermarsi ad esitare, la madre ha lasciato lì il bambino, ma si è preoccupata di lasciare anche un biberon, il latte per nutrirlo, le salviette ed una coperta per tenerlo al caldo.

Grazie alle intercettazioni telefoniche, anche se non è stato facile, la polizia è riuscita a dare un volto a quella donna. La bambina di 5 anni che aveva per mano, è stata affidata ai servizi sociali e al momento si trova in una casa famiglia. La donna invece è stata arrestata e si trova nel carcere Dozza. Ha soltanto 25 anni. Gli agenti hanno scoperto che risultava vivere in una struttura per madri in difficoltà.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’interrogatorio, ne il motivo che abbia spinto la 25enne ad abbandonare suo figlio e a continuare il tragitto soltanto con la figlia più grande.

Nelle prossime ore verranno divulgati nuovi aggiornamenti e probabilmente la ragione, per la quale, la donna sia arrivata ad abbandonare il frutto del suo amore, per strada.

Il neonato si trova al momento ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, in ottime condizioni di salute.

Notizia in fase di aggiornamento.