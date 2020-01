Rintracciato Mohamed, il marito scomparso di Samira El Attar Ritrovato il marito di Samira. Ecco dov'era....

È stato rintracciato in Spagna, Mohamed Barbri, il marito marocchino di Samira El Attar, la donna e mamma scomparsa circa due mesi fa a Stanghella. Lo scorso primo gennaio 2020, è stata denunciata la sua scomparsa, dopo che Mohamed si era allontanato in sella alla sua bicicletta. A denunciare il fatto è stata Malika, la mamma di Samira, che dal Marocco è giunta in Italia per seguire personalmente la vicenda di sua figlia e per stare con la sua nipotina.

È stata infatti proprio la donna a raccontare degli sfoghi di sua figlia, sul rapporto con l’uomo. A suo dire Samira era stanca di vivere con Mohamed e più volte le aveva raccontato dell’ossessiva gelosia di suo marito.

L’uomo è sotto indagine, con l’accusa dell’omicidio di Samira, dopo che lui stesso ha aiutato le forze dell’ordine a ritrovare in un campo vicino a casa sua, degli oggetti personali di Samira, come il suo portachiavi, la sua scarpa e la sua collana.

Il suo gesto, però, ha fatto insospettire le forze dell’ordine, che lo hanno accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Dopo la sua scomparsa, Mohamed ha commesso l’errore di telefonare dalla Spagna, a suo cugino in Italia ed è stato rintracciato.

Si sospetta che sia fuggito per cercare di mettere una fine alle indagini, ma non è riuscito nel suo intento.

La mamma di Samira ha anche raccontato che una volta la bambina dei due, è stata ricoverata in ospedale, poiché aveva bevuto una bevanda piena di farmaci. In quella occasione, Samira le aveva confessato, che il tè era destinato a lei e che aveva timore per la sua vita.

Samira El Attar è scomparsa il 21 ottobre a Stanghella, in provincia di Padova, dopo essere uscita al mattino in bicicletta, per portare sua figlia di 4 anni a scuola. Da quel momento di lei si è persa ogni traccia.

Per il momento non si hanno ulteriori notizie riguardo la vicenda, ma nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti.