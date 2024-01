Ore di apprensione per la scomparsa della giovane 20enne di Taranto. Ma per fortuna è stata ritrovata Alessia Semeraro. Era uscita di casa in auto con il suo cane facendo perdere le sue tracce

Dopo ore di apprensione è stata finalmente ritrovata Alessia Semeraro, la ragazza di 20 anni che sembrava essere scomparsa nel nulla a Taranto. La giovane donna era uscita in auto con il suo cane, facendo perdere le sue tracce. Non si avevano sue notizie dalla serata di mercoledì 24 gennaio: originaria di Talsano, famigliari, amici e conoscenti avevano subito lanciato un appello sui social.

La ragazza di 20 anni, residente a Talsano, piccolo comune in provincia di Taranto, era uscita di casa nella serata di mercoledì 24 gennaio. Aveva preso la sua auto, una Fiat 500 bianca con targa FP087JM. Non era da sola: con lei c’era il suo cane Aron.

La macchina di Alessia era stata vista per l’ultima volta in zona di Campomarino, una frazione del Comune di Maruggio, sempre nel tarantino. Per più di 24 ore non si hanno avuto notizie della giovane 20enne. Poi la bella notizia: il ritrovamento della ragazza, sana e salva.

Famigliari e conoscenti avevano diffuso un appello in diversi post pubblicati sui social e condivisi da moltissimi utenti. Nessuno conosceva i motivi dell’allontanamento della giovane. Si sapeva solo che era in auto con il suo cane.

Nelle ore successive all’appello, sono arrivate molte segnalazioni. Sui social network diverse persone hanno commentato di averla visto intorno alle 2 di notte a Campomarino, di fronte a una pizzeria. E anche alcune telecamere di sorveglianza l’avevano ripresa entrare e uscire più volte dal Comune.

La notizia che tutti aspettavano: è stata ritrovata Alessia Semeraro. Ora è a casa e sta bene

La famiglia e gli amici avevano già sporto denuncia ai Carabinieri di Talsano. Gli agenti avevano iniziato quasi subito le ricerche, tenendo in considerazione anche le diverse segnalazioni arrivate sui social.

A distanza di quasi 24 ore dall’allontanamento volontario della ragazza da casa, finalmente è stata rintracciata. La giovane ragazza di 20 anni è tornata a casa. E, secondo quanto si apprende sui social, sta bene.