Ritrovata ormai senza vita, la piccola Faye Marie Bimba di 6 anni scomparsa da tre giorni, ritrovata ormai senza vita. Era affetta da una rara condizione che le causava diverse difficoltà..

Era scomparsa da tre giorni la piccola Faye Marie Swetlik, una bimba di sei anni della Carolina del Sud. Nonostante i disperati tentativi delle forze dell’ordine di trovarla, per lei non c’è stato nulla da fare ed infatti alla fine, è stato trovato il suo corpo, ormai senza vita. Tutti sono distrutti per questa grande perdita.

L’ultima volta era stata vista a giocare nel suo quartiere. Indossava una maglietta con la scritta Pace ed una gonna con una stampa floreale. Erano intorno alle diciassette di lunedì dieci febbraio.

Quando all’improvviso, la piccola Faye è sparita nel nulla. I genitori, appena si sono resi conto di ciò che è accaduto, hanno denunciato subito la sua scomparsa alle forze dell’ordine.

Infatti gli agenti della polizia, insieme agli uomini del FBI, hanno iniziato subito le ricerche, con i cani. Hanno girato tutto il quartiere per tre lunghi giorni.

Durante le indagini, hanno trovato anche il corpo di un uomo, che non sembra essere collegato al caso della bimba. Dopo tutto il periodo di lavoro e tutti i disperati tentativi della famiglia, non c’è stato nulla da fare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La piccola Faye è stata trovata ormai senza vita. Non sono stati resi noti altri dettagli, ma per chiarire le cause del suo decesso, verrà eseguita l’autopsia sul suo corpo, nella giornata di sabato quindici febbraio.

La nonna, durante quei lunghi giorni, ha pubblicato diversi appelli su i social. In uno di questi ha scritto: “Sto impazzendo senza di lei. E’ sempre allegra e non è il tipo di bambina che si allontana da sola. E’ intollerante al lattosio e non riesce a parlare bene per via della sua Anchiloglossia.”

La bimba era affetta da una rara malformazione della cavità orale. Gli inquirenti stanno continuando senza sosta le loro indagini e per il momento stanno indagando per omicidio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

