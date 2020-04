Ritrovati i corpi senza vita di due sorelle in casa in provincia di Avellino, si indaga sulle cause Nella città di Avellino si sono ritrovate in casa i corpi senza vita di due sorelle, ancora ignote le cause del decesso

Salza Irpina oggi è stata lo scenario di una tragedia. Nella cittadina in provincia di Avellino nella mattinata odierna due sorelle di 53 e 57 anni sono state rinvenute morte. Il ritrovamento è avvenuto nella loro abitazione. Nella casa hanno fatto irruzione le forze dell'ordine allertate dai vicini che si erano insospettiti notando porte e finestre della casa insolitamente spalancate. Gli agenti entrando hanno subito visto i due cadaveri. I vicini avevano temuto il peggio, soprattutto in questo periodo e così hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri della stazione di Avellino che, una volta entrati, non hanno potuto che constatare che le due erano già decedute da varie ore. Dai primi esami di tipo visivo effettuati sui cadaveri non sono risultate contusioni o altre lesioni che siano riconducibili ad una colluttazione e, quindi, ad una morte violenta. La causa della loro morte resta tuttora ignota. Le due donne vivevano in casa da sole e non è stato trovato alcun indizio. Sul posto erano arrivati anche i soccorritori del 118, ma è stato subito palese che ormai non c'era più nulla da fare. Non si può che attendere il referto del medico legale, la dottoressa Carmen Semenza, che stabilirà l'ora esatta del decesso e, decreterà se sia necessario effettuare un'autopsia più approfondita. Nel frattempo gli investigatori continuano ad effettuare ipotesi sulla causa del decesso. Sono state raccolte informazioni personali sulle due donne, ed è emerso che la maggiore era una professoressa di musica, mentre la minore pare soffrisse di disturbi neurologici da ormai molto tempo. La sorella minore infatti era in cura grazie ai centri specializzati della zona in cui aveva dimora. Una delle ipotesi più accreditate dalle forze dell'ordine è quella tragedia del doppio suicidio, dovuta alla pressione delle varie situazioni. Ma ogni supposizione dovrà comunque essere confermata dalle indagini.