Ritrovato 15enne scomparso due anni fa, nell’armadio di un uomo sotto indagine

Non si parla d’altro che di questa vicenda. Un ragazzino di circa 15 anni, la cui scomparsa è stata denunciata 2 anni fa, è stato ritrovato dentro l’armadio di un uomo. L’episodio è accaduto in Germania, dove l’abitazione di un uomo, sospettato di pedopornografi@, è stata perquisita dalle autorità. Gli agenti hanno trovato il quindicenne dentro l’armadio e poi scoperto che si trattava di un ragazzino scomparso due anni prima.

Nell’abitazione vivevano due uomini, entrambi sono stati arrestati, ma uno è stato poi rilasciato. Si tratterebbe del padre del ragazzo sospettato di pedopornografi@.

La vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle poche notizie rese pubbliche, sembrerebbe che non ci siano prove che il quindicenne fosse tenuto prigioniero contro la sua volontà.

All’interno dell’abitazione, è stato rinvenuto anche del materiale, che adesso è nelle mani delle forze dell’ordine, per essere esaminato.

Il ritrovamento del quindicenne è accaduto qualche giorno fa, ma è stato reso noto attraverso le testate giornalistiche, soltanto nella giornata di ieri e per il momento, gli agenti vogliono mantenere la riservatezza riguardo la questione, fino al termine delle indagini e finché non capiranno se il ragazzo fosse o meno costretto a vivere in quella casa.

Anche l’uomo sotto accusa, dovrà essere ascoltato dagli agenti.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti riguardo la vicenda.

Un altro episodio accaduto a Gaeta, dove un pirata della strada ha investito ed ucciso un anziano signore, mentre passeggiava con il suo cane. Anche l’animale ha perso la vita nell’incidente.

Il conducente è stato rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine e adesso dovrà rispondere delle gravi accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente e come il pirata della strada abbia investito l’anziano signore e il suo cane. Quest’ultimo è morto sul colpo, mentre il primo, poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Notizia in aggiornamento.