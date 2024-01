Gli amici di Roberta Bertacchi avrebbero smentito le dichiarazioni del fidanzato, spiegando che c'era anche lui in casa la notte prima del suicidio

Secondo i nuovi testimoni nel caso della morte di Roberta Bertacchi, il fidanzato della 26enne sarebbe stato anche lui in casa quella notte. Il 35enne aveva invece dichiarato di essere tornato a casa sua dopo il litigio, iniziato in un locale della zona e terminato in auto, dalla quale lei era scesa per andare da sola a piedi.

Resta a carico di ignoti l’inchiesta aperta dalla Procura di Lecce per il reato di istigazione al suicidio, riguardo al caso della morte di Roberta Bertacchi.

Tuttavia continuano ad emergere nuovi dettagli e nuove testimonianze che lasciano dubbi e domande, ai quali e alle quali gli amici e i familiari della 26enne di Casarano vogliono assolutamente trovare una risposta.

Roberta è stata trovata priva di vita alle prime ore del mattino dello scorso 6 gennaio. Era appesa per il collo con una sciarpa della squadra locale di calcio, nella pensilina fuori da casa sua.

L’autopsia e le indagini degli inquirenti hanno escluso che si possa essere trattato di qualcosa diverso dal suicidio, ma i familiari di Roberta, soprattutto sua mamma, crede che sua figlia non sia arrivata a compiere una scelta così drammatica da sola.

Per questo motivo, nei giorni successivi al dramma, la donna aveva fatto un disperato appello in tv, chiedendo a chiunque sapesse qualcosa di presentarsi nelle dovute sedi e raccontare tutto.

Smentite le dichiarazioni del fidanzato di Roberta Bertacchi

Già il mattino successivo alla morte di Roberta Bertacchi, i Carabinieri avevano ascoltato, come persona informata dei fatti, il fidanzato della 26enne, un uomo di 35 anni del posto, tifoso della squadra di calcio e colui il quale le aveva regalato proprio quella sciarpa che lei ha utilizzato per togliersi la vita.

Diverse persone avevano raccontato di aver visto i due litigare animatamente la sera prima della morte di Roberta.

Lui ha confermato tutto, spiegando che successivamente era salito in auto con lei per andare a casa. Nel tragitto, ha proseguito, la lite sarebbe continuata fino a quando lei, arrabbiata, era scesa dalla vettura per proseguire a piedi.

In seguito all’appello della mamma di Roberta, altre persone si sono presentate spontaneamente in caserma, affermando di aver raggiunto Roberta a casa sua e di essere stati con lei, anche se in momenti diversi, almeno fino alle 3 del mattino.

Le stesse persone hanno dichiarato che in quel frangente, in casa di Roberta c’era anche il fidanzato e che una parte della lite tra i due sarebbe proseguita anche in quei momenti.

Smentite dunque le dichiarazioni dell’uomo? La Procura e gli investigatori indagano a fondo sulla questione.