Il mondo radiofonico italiano è in lutto per la scomparsa di Roberto Gentile. Il famoso e amatissimo speaker di Radio Subasio si è infatti spento all’età di 55 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio anche dagli ascoltatori dell’emittente radiofonica, che da qualche tempo non sentivano più la sua voce. A causa di una patologia che lo aveva colpito, infatti, si era allontanato dal suo lavoro che era anche la sua più grande passione.

Sabato 7 gennaio 2023 la voce di Radio Subasio si è spenta del tutto. A dare la notizia è stata la stessa emittente radiofonica, attraverso i propri canali social.

Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui.