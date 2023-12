Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, i coniugi di Cuneo dispersi in montagna. Hanno solo potuto recuperare i corpi

I soccorritori non hanno potuto far niente per Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, i coniugi di Cuneo dispersi in montagna a Vinadio, città montana della provincia piemontese. Li hanno trovati ormai senza vita, dopo averli cercati a lungo. Per l’uomo di 53 anni e per la donna di 38 anni ormai non c’era più niente da fare. Bisogna ora capire cosa è successo ai due coniugi piemontesi.

Sono stati trovati senza vita i corpi di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio. Da due giorni risultavano dispersi sulle montagne di Vinadio, nel cuneese. Li hanno trovati nel pomeriggio di martedì 5 dicembre, dalle squadre di soccorso intervenute per cercarli.

I famigliari avevano denunciato la scomparsa della coppia. Domenica sera, non vedendoli tornare a casa, hanno subito contattato le forze dell’ordine, che hanno allertato i soccorsi per cercare di individuare i due coniugi piemontesi.

I soccorritori avevano trovato l’auto della coppia, una Volvo XC60 nera, lunedì pomeriggio. Si trovava in un parcheggio di borgata San Bernolfo, vicino al monte dei Bagni di Vinadio. Il maltempo aveva reso le ricerche più difficili: ricerche che sono state interrotte per alcune ore.

Fabrizia De Lio conosceva bene quella zona, che lei e il marito avevano frequentato tantissime volte. La 38enne era originaria di Busca andava in quei bellissimi posti di montagna anche da ragazza, nei tanti campeggi estivi a cui aveva partecipato.

Le autorità ora devono indagare su quando successo in montagna domenica scorsa. Non c’era maltempo e non si sa cosa possa essere accaduto alla coppia. Tutti i rifugi alpini dell’area erano chiusi. E i telefoni cellulari non prendevano.

Forse la coppia non ha potuto chiamare i soccorsi o i famigliari, trovandosi in una situazione di emergenza. Sicuramente le autorità richiederanno un’autopsia per capire se magari un malore ha colpito uno dei due o se c’è stato un incidente.