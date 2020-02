Roma, bimbo abbandonato in strada vicino Termini È accaduto a Roma, un bimbo è stato abbandonato in strada dentro alla carrozzina in via Principe Amedeo, in zona stazione Termini.

Un cittadino ha subito lanciato l’allarme chiamando il 112 e il 118. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti, si tratterebbe di una donna con un cappuccio in testa e vestita di scuro ad aver lasciato il bimbo per strada. Utili sono state anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si è potuto cedere che la donna portava in braccio una bambina.

Il bambino è stato trovato avvolto in una copertina, si sospetta che questo gesto sia dovuto dalla disperazione della donna. Il bambino è stato abbandonato in carrozzina su un marciapiede vicino ai terminal della stazione e i capolinea di alcuni bus nell’ora di punta.

Sicuramente la donna ha scelto questo punto per accertarsi che il bimbo poteva essere subito visto e soccorso, e così è stato. Un passante ha notato la carrozzina incustodita, si è avvicinato ed ha visto che il piccolo dormiva sereno. Ha avvertito la polizia.

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo in poco tempo, il piccolo è stato affidato alle cure dei medici. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della donna che ha commesso questo gesto.

Gli agenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona e stanno raccogliendo informazioni dai testimoni. Inoltre stanno cercando di capire se la donna prima di abbandonare il piccolo, si era recata in qualche associazione di assistenza e carità.

Fortunatamente il bimbo è stato trovato in buone condizioni, i medici si stanno prendendo cura di lui. Sono stati già attivati i servizi sociali a cui, per il momento, verrà affidato.