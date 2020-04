Roma, donna tenta di rapire bimbo Roma, donna tenta di rapire bambino di 5 anni. Ecco cosa è accaduto...

La sera dello scorso sei aprile, una donna ha tentato di rapire un bimbo di soli cinque anni, che era uscito per fare una passeggiata, mentre era tenuto per mano dalla madre. Un evento che ha dell’incredibile e sul quale le forze dell’ordine, stanno cercando di capire le motivazioni e stanno ancora indagando.

La famiglia, proprio come tutto il quartiere, è rimasta sconvolta dall’accaduto, ma grazie alla tempestività della polizia, la responsabile è stata trovata e denunciata a piede libero per tentato di sequestro di persona.

In base alle informazioni che sono state rese note, la mamma la sera del sei aprile, è scesa per fare una passeggiata vicino al sua abitazione a via Pupella Maggio, a Roma.

Teneva per mano il suo bambino, quando all’improvviso di fronte a lei ha visto arrivare una donna, che cercava di coprirsi la faccia con il suo tablet.

La madre, per evitare i contatti e per rispettare la regola del metro di distanza, ha deciso di attraversare la strada e cambiare marciapiede.

Però, la donna è stata molto più veloce di lei, ha rapito il bambino ed ha cercato di fuggire. La mamma ha provato a chiedere aiuto, ma le strade erano completamente deserte e quindi tutti i suoi tentativi si sono rivelati vani. Per questo motivo, ha cercato di raggiungere la rapitrice e non senza alcuna difficoltà, è riuscita a riprendere il figlio.

Subito dopo, ha chiamato le forze dell’ordine, che dopo essere arrivati sul posto, hanno ascoltato la testimonianza ed alla fine sono riusciti a trovare la malvivente. E’ una ragazza di origini serbe, di ventotto anni.

La mamma è riuscita a riconoscerla ed è stata portata alla stazione delle forze dell’ordine. La presunta autrice del reato, è stata interrogata, ma non ha fornito nessuna spiegazione sul suo gesto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.