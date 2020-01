Roma. Entra in macchina e si spara, morto un uomo È accaduto nel quartiere Prenestino a Roma, un uomo è stato trovato morto all'interno di un' auto intorno alle 12 di oggi 2 gennaio 2020.

L’ uomo è salito nella sua auto ed ha impugnato una pistola, poi ha premuto il grilletto. Il corpo senza vita è stato trovato da un passante che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

I passanti che hanno sentito il colpo, terrorizzati, hanno chiamato immediatamente i carabinieri. Secondo le prime indagini, si sarebbe trattato di suicidio ma ora bisogna capire quali sono i reali motivi che hanno portato l’ uomo a compiere questo gesto estremo. I carabinieri ora stanno cercando di capire anche la provenienza della pistola.

L’ uomo si sarebbe sparato nella sua auto per togliersi la vita e all’ interno non sarebbero stati trovati bigliettini per spiegare le motivazioni di questo gesto. I residenti, preoccupati per il colpo sentito, hanno chiamato immediatamente i Carabinieri della Stazione Torpignattara della compagnia Casilino e la squadra che si occupa dei rilievi del VII nucleo di via in Selci.

Sul posto Sono arrivati anche i sanitari del 118 ma purtroppo per l’ uomo non c’ era stato nulla da fare ed i medici hanno solo dichiarato il suo decesso.

I carabinieri ora stanno cercando di capire quali sono i motivi che hanno spinto l’uomo a commettere tale gesto e se l’ arma fosse di sua provenienza. Al momento non è stata resa nota la sua identità. Non è chiaro se l’uomo sia morto sul colpo ma sicuramente il suo decesso, secondo il medico legale, sarebbe avvenuto pochi secondi dopo il colpo a causa della gravità delle ferite riportate.