Paura a Roma per un incendio in un supermercato a marchio Eurospin, che si trova vicino alla Basilica di San Pietro. Un’alta colonna di fumo ha destato preoccupazione tra la popolazione, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco, per fortuna, ha scongiurato il peggio. Come è potuto accadere?

L’incendio è divampato all’interno del supermercato Eurospin che si trova a Roma, in via della Cava Aurelia, nel quartiere Aurelio, poco distante da piazza San Pietro e dall’omonima basilica.

Le fiamme si sono accese nella notte di giovedì 10 dicembre, per motivi che devono ancora essere accertati. I cittadini del quartiere hanno raccontato di aver prima sentito una forte puzza di bruciato in casa e poi di aver visto il fuoco e le fiamme.

Non appena è scattata la segnalazione, i mezzi dei vigili del fuoco hanno subito raggiunto il luogo interessato dall’incendio. Dal supermercato uscivano fumo e fiamme.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, anche se non si hanno notizie di feriti o di persone che sono rimaste intossicate per le fiamme o il fumo respirato.

Incendio in un supermercato Eurospin, quali potrebbero essere le cause?

Sono ancora in corso le indagini per capire come sia stato possibile che un incendio di quella portata possa aver avuto luogo nell’edificio. Secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un incendio al gruppo motori del negozio.

Non è la prima volta che un incendio del genere avviene in supermercato Eurospin, anche se i due casi non dovrebbero essere collegati.

Qualche giorno fa era successa una cosa analoga ad Acilia, Municipio X della Capitale. In quell’occasione erano stati dei ladri a causare l’incendio, nel tentativo di aprire la cassaforte del negozio con una fiamma ossidrica. Erano comunque riusciti a portarsi via più di 50mila euro.