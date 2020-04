Roma, incendio in una palazzina: bimbo intossicato Si è sviluppato un violento incendio a Roma nel quartiere San Giovanni. Un bambino è rimasto intossicato ed i residenti sono scappati sul tetto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato al secondo piano del palazzo che poi si sarebbe diffuso in modo violento tanto che le persone, in preda al panico, sono corse sui tetti. Altre invece sono riuscite a fuggire per strada.

È accaduto nel quartiere San Giovanni di Roma, in via Latina. La palazzina di quattro piani è stata invasa dal fumo, alcuni residenti sono riusciti in tempo a fuggire sul piano stradale. Sul posto sono arrivati i pompieri con le autoscale e sono riusciti a salvare tutti, compressi un cane con il padrone.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incendio, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe scaturito da un’ asciugatrice all’interno di un appartamento situato al piano terra.

Un bambino è stato trasferito da un’ambulanza del 118 all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti poiché è rimasto intossicato dal fumo. Le sue condizioni di salute per fortuna non desterebbero alcuna preoccupazione.

La strada è stata chiusa ed il traffico è stato deviato per permettere ai pompieri le operazioni di soccorso e lo spegnimento delle fiamme in sicurezza.

Al momento non è noto se il palazzo abbia riportato gravi danni e quanti piani dello stabile siano stati compromessi. In una in una nota dei vigili del fuoco di Roma si legge:

“Quattro squadre dei Vigili del Fuoco più il funzionario di servizio sono intervenute questa mattina alle ore 12.15 circa per incendio di appartamento avvenuto in Via Latina 94.

L’ appartamento situato al pian terreno fa parte di uno stabile di 4 piani, a causa del denso fumo spigionato che ha coinvolto i piani soprastanti, veniva assicurato alle cure dei sanitari presenti sul posto un bambino. Lo stesso è stato trasportato presso l’Ospedale Gemelli.

Sul posto per la viabilità e l’interdizione temporanea della via erano presenti Roma Capitale, e per quanto di loro competenza Carabinieri e Polizia di stato. Sulle cause sono in corso accertamenti”.