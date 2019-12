Roma, incidente a Ponte Milvio: Pietro Genovese positivo ad alcool test e droga Roma, incidente a Ponte Milvio: Pietro Genovese è risultato positivo all'alcool test e all'esame tossicologico. Ha ucciso due ragazze di sedici anni

Roma, incidente a Ponte Milvio: Pietro Genovese, il figlio del noto regista è risultato positivo ad alcool test e ai test anti droga. Il ragazzo, vent’anni, era alla guida della sua auto quando ha travolto e ucciso due ragazze di sedici anni

La polizia ora sta indagando per omicidio stradale, certo è che la posizione del giovane si aggrava. I successivi test a cui è stato sottoposto Pietro Genovese stabiliranno “i parametri, tipologia e livello di sostanze rivenute”

In settimana i rilievi stabiliranno a che velocità viaggiava l’auto del figlio d’arte, e quale siano state le dinamiche dell’incidente. Sembra che le ragazze abbiano attraversato la strada in un punto non consentito al transito pedonale, e siano state travolte

Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle adolescenti, nonostante il giovane alla guida si sia fermato a prestare soccorso. Iniziano già ad arrivare le prime testimonianze degli amici delle giovani

“Frequentiamo il liceo classico De Santis. Quando stamattina ho saputo mi sono precipitato qui. E’ una tragedia enorme. Ieri era la prima serata di vacanza vera. Gaia faceva sport, giocava a pallavolo, erano due bravissime ragazze, erano molto amiche. Ieri tornavano a casa dopo aver passato la serata in giro. Qui a corso Francia corrono tutti e spesso passano col semaforo rosso”.

All’Ansa ha parlato anche il gestore di un locale di Corso Francia: “Abbiamo sentito un gran boato e siamo usciti dal locale. Pensavo a un tamponamento, poi ho visto le ragazze a terra. Penso siano state sbalzate per diversi metri. L’investitore? Non l’ho visto.

Sull’asfalto abbiamo trovato una targa di una macchina che abbiamo consegnato alla polizia. Poi abbiamo accolto i genitori delle ragazze nel nostro locale, erano sconvolti. Il papà di una delle sedicenni lo conosco da tempo, è un nostro fornitore”.

La zona dell’incidente è molto frequentata da ragazzi soprattutto nel fine settimana