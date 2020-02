Roma, investito bimbo di 11 anni sulle strisce pedonali Momenti di paura a Roma, dove un ragazzo ha investito un bimbo di 11 anni sulle strisce pedonali, davanti alla madre. Ecco cosa è accaduto in quei secondi..

L’ennesimo incidente stradale è accaduto nella serata di lunedì tre febbraio, in un quartiere alla periferia di Roma. Questa volta la vittima è un bimbo di soli undici anni, di origini rumene, investito davanti agli occhi della madre, che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

Una vicenda terribile, che purtroppo ha portato a gravi conseguenze, poiché il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, in codice rosso.

In base alle informazioni che sono venute fuori, il bimbo era con la madre ed insieme a due suoi coetanei, poco prima delle venti su via Colleverde, in zona Settecamini.

Quando all’improvviso, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali, un’auto ad alta velocità è arrivata sul posto e nonostante il disperato tentativo di frenare, il ragazzo non è riuscito nel suo obiettivo.

Il piccolo è stato investito e di conseguenza è stato scaraventato sull’asfalto. Il conducente della macchina, un ragazzo di soli venti sei anni, si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza e una volta arrivata, i medici hanno trasportato il bimbo all’ospedale di Amba Aradam, in codice rosso. Sin da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi ed i dottori ora, stanno facendo il possibile per cercare di farlo riprendere il prima possibile.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente è arrivata anche una volante della polizia locale, che ha preso tutte i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’automobilista, che non ha riportato nessun trauma, è stato sottoposto al test per la droga e l’alcol. Gli agenti ora stanno lavorando per ricostruire cosa è accaduto in quei minuti di terrore nel quartiere della periferia di Roma.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.

Potete leggere anche: Adam, il bambino abbandonato a causa del suo aspetto