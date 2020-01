Roma, lite alle casse dell’Ikea, ferita una bambina Follia all'Ikea. Due uomini discutono e volano piatti. I cocci hanno ferito una bambina.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta nel pomeriggio di ieri, domenica dodici gennaio a Roma. Durante una discussione, è volato un piatto, che ha ferito lievemente ad una caviglia una bambina di undici anni, che era nelle vicinanze con altri suoi coetanei.

Un evento sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. I presenti sono rimasti scioccati da cosa è accaduto in quei minuti. Nessuno ancora riesce a crederci.

In base alle informazioni che sono emerse, la discussione è avvenuta intorno l’ora di pranzo sul balcone dell’Ikea, al centro commerciale Anagnina. Il tutto è iniziato per futili motivi.

I protagonisti sono stati due uomini, uno anziano ed uno di mezza età, che erano alla parte della ristorazione ed hanno iniziato a litigare per chi era primo in fila e per chi dovesse servirsi prima. Si sono insultati pesantemente.

Alla fine, i dipendenti del posto sono subito intervenuti ed hanno cercato di calmare gli animi, ma subito dopo quando erano di nuovo vicini alle casse, sono partiti di nuovo a discutere ed è a questo punto che la situazione è degenerata drasticamente.

La moglie del signore, ha preso un piatto e lo ha scaraventato contro l’uomo, che per fortuna non ha preso. L’oggetto però, quando è caduto a terra si è fatto in mille pezzi e questi ultimi, hanno colpito diversi presenti, tra cui la bambina di undici anni che era nelle vicinanze.

I pezzi rotti sono andati a finire sulla caviglia, procurandole alcune ferite. I traumi non sono stati gravi ed infatti, sta bene e non è stata portata nemmeno in ospedale. E’ bastata una medicazione fatta dai dipendenti del posto.

Sul luogo è arrivata subito una volante delle forze dell’ordine, che hanno interrogato i protagonisti della vicenda ed ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quando accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda incredibile.

