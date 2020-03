Roma, mamma scopre che il neonato è ormai senza vita poche ore prima del parto Roma, mamma scopre che il bimbo che porta in grembo è ormai senza vita, poche ore prima del parto. Ecco cosa è accaduto..

Un evento davvero terribile e drammatico è accaduto ad una giovane coppia, all’ospedale San Camillo di Roma. Si erano recati lì perché la donna di soli trenta cinque anni, in dolce attesa, aveva uno strano dolore ed i medici, durante il controllo hanno scoperto che il neonato aveva qualche problematica ed alla fine, è venuto al mondo senza vita.

Una vicenda sconvolgente che ha lasciato a bocca aperta tutte le persone che non vedevano l’ora di conoscere il piccolo, ma soprattutto i suoi genitori, che hanno deciso di sporgere denuncia sull’accaduto.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, nella giornata di sabato, sette marzo, la donna ha iniziato accusare un forte dolore alla pancia.

Per questo motivo, insieme al marito, ha deciso di andare al pronto soccorso per un controllo. I medici l’hanno sottoposta a tutte le analisi e a tutti gli esami.

Però, poco dopo, hanno dovuto darle una triste notizie. Il cuore del piccolo aveva cessato di battere e lei doveva farlo nascere con parto naturale.

La giovane mamma, pur sapendo che il piccolo era ormai senza vita, ha fatto di tutto per farlo venire al mondo. Alla fine, lei ed il marito, gli hanno dovuto dire addio. Insieme, hanno deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, vogliono la verità su ciò che è accaduto.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, ma per il momento non è stato ancora scritto nessuno sul registro degli indagati.

Il corpicino del piccolo, a breve, verrà sottoposto ad autopsia. Gli inquirenti vogliono capire se i medici avrebbero potuto fare qualcosa per salvarlo o se quando i genitori sono arrivati in ospedale, era ormai troppo tardi. Vogliono capire il motivo per il quale ha perso la vita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.