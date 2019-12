Roma parto eccezionale al Policlinico Roma, mamma mette al mondo un bambino dopo aver avuto il cancro. E' il terzo caso in tutto il mondo

Un parto che ha davvero dell’incredibile è avvenuto lo scorso venti tre dicembre, alle 10.03, al policlinico Umberto I di Roma. Una giovane mamma è riuscita a mettere al mondo il piccolo Adriano, dopo aver avuto un cancro alla vescica ed essere stata sottoposta ad un’operazione molto complicata nel 2015.

Questo è il terzo parto al mondo, che avviene in queste circostanze e per questo, tutti ne sono rimasti a bocca aperta. E’ stata conosciuta in tutta l’Italia, per ciò che è accaduto.

La mamma, nel 2015, a causa di un cancro, è stata sottoposta a Cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ileale per un carcinoma invasivo alla vescica.

E’ stato un parto difficile, proprio come lo è stata l’intera gravidanza, a causa di ciò che era accaduto negli anni precedenti. Nonostante tutto, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e tutti ne sono rimasti stupiti.

Il piccolo Adriano ha potuto conoscere la madre, che era al settimo cielo nel tenerlo tra le sue braccia per la prima volta. Qualcosa di magico e di sconvolgente.

In una nota dell’ospedale, è stato dichiarato: “Nonostante i numerosi rischi materno-fetali, grazie alle attente cure dell’equipe ostetrico-urologica la gravidanza è riuscita ad arrivare al termine.

L’equipe chirurgica, formata dai professori, Pierluigi Benedetti Panici (ginecologo), Francesco Pecorini (ginecologo), Michele Gallucci (urologo), dagli anestesisti Luca Titi e Beatrice Della Vella, dall’ostetrica Tiziana Tiseo e dalla neonatologa Laura Guadalupi, hanno reso possibile la realizzazione del terzo caso al mondo di una gravidanza portata a termine con successo, dopo l’intervento di Cistectomia radicale!”

Un evento davvero incredibile, che ha sconvolto tutti e che secondo i libri di medicina, era accaduto prima in Germania ed in Polonia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che ha lasciato tutti a bocca aperta.

