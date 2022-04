Roma: spuntano le chat sulla presunta relazione tra Sabrina Quaresima e lo studente del liceo Montale

Nel corso degli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della presunta relazione tra Sabrina Quaresima e lo studente del liceo Montale di Roma. Di recente sono spuntate alcune chat le quali confermerebbero l’esistenza di una loro presunta relazione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Continua a far rumore la vicenda tra Sabrina Quaresima e lo studente maggiorenne. La donna, che ha 50 anni ed è preside del liceo Montale di Roma, avrebbe violato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a causa della presunta relazione intrattenuta con un liceale iscritto presso la sua scuola.

Nonostante la donna aveva smentito tutto, sono giunte alcune chat che confemerebbero la fine della loro storia. A riportare il testo delle registrazioni vocali tra la preside e lo studente è stata la “Repubblica”.

Così come si comprende dai messaggi di whatspp, è stato lo stesso 18enne ha decidere di troncare il rapporto. Queste le sue parole:

Penso sia meglio riportare il nostro rapporto su un piano istituzionale, com’è giusto che sia tra uno studente e una preside, ma rimango disponibile per il bene la scuola.

Tuttavia, già nei giorni precedenti, il liceale aveva espresso la volontà di mettere un punto definitivo al rapporto con la 50enne durato circa un mese. Il messaggio riporta:

Sabrina, credo sia meglio non vederci più, non sono pronto a darti quello che vuoi, ho già deciso e non torno indietro.