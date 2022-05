Lo hanno trovato in stato confusionale in spiaggia

Un altro caso di femminicidio che sconvolge l’Italia. Romina De Cesare è stata uccisa dall’ex fidanzato a coltellate. Si trovava in una casa a Frosinone, quando l’ex compagno l’ha uccisa. Poi il ragazzo è stato trovato in stato confusionale dagli agenti in spiaggia. Gli agenti lo hanno fermato con l’accusa di aver ucciso la giovane donna.

Fonte foto da Pixabay

Romina De Cesare è stata trovata morta nel pomeriggio di martedì 3 maggio in una casa a Frosinone. La donna era già morta: l’avevano aggredita con un coltello, colpendola al ventre e al torace. Purtroppo è morta a causa delle ferite che non le hanno dato scampo.

La polizia ha già fermato il presunto assassino della donna. L’ex fidanzato della vittima si trovava in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia. I Carabinieri lo hanno trovato mentre vagava e lo hanno portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove gli agenti lo stanno piantonando dal momento del fermo.

A lanciare l’allarme il compagno di Romina, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non rispondeva ai messaggi e alle chiamate, così l’uomo ha denunciato alle forze dell’ordine la sua scomparsa.

Un controllo alla macchina del giovane fermato a Sabaudia ha permesso agli agenti di risalire a Romina, trovata morta in una casa del centro storico di Frosinone. Gli agenti hanno fatto irruzione, ma per lei era troppo tardi. Il ragazzo è sospettato del suo femminicidio. Pare che sia arrivato a compiere quel gesto, perché non accettava la fine della loro relazione. Nella notte è stato trasferito nel carcere ed ora in uno stato di fermo, per omicidio.

Fonte foto da Pixabay

Romina De Cesare uccisa dall’ex: le parole contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata mondiale

Il 25 novembre scorso, nella Giornata internazionale contro la violenza di genere, Romina De Cesare aveva scritto queste parole su Facebook:

Fonte foto da Pixabay