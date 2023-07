Lutto per Ronan Keating, il fratello Ciaran è improvvisamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Il figlio di Ciaran ha scoperto di aver perso il padre mentre giocava una partita di calcio. Ruairi Keating, infatti, stava andando a giocare con la sua squadra, il Cork City. L’uomo è deceduto in seguito alle lesioni riportate durante un sinistro.

Ciaran Keating era il fratello di Ronan Keating, cantante diventato famoso per aver fatto parte dei Boyzone, famosa boy band che ha avuto successo con canzoni come When you say nothing at all. Ciaran era suo fratello maggiore.

L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre stava andando con la moglie alla partita di calcio del figlio, Ruairi Keating, che gioca con la maglia del Cork City. Anche il figlio era sulla strada per il campo quando ha ricevuto la notizia.

Ciaran Keating e la moglie Ann Marie si trovavano vicino a Swinford, in Irlanda. La strada che stavano percorrendo è già famosa per diversi sinistri con esito nefasto. Erano circa le 15.35, la coppia stava andando a Sligo.

Qui il figlio di 27 anni Ruiairi, che gioca nel Cork City, avrebbe dovuto partecipare al match contro la squadra locale degli Sligo Rovers. L’impatto con un altro veicolo è stato fatale per l’uomo, mentre la moglie non è in pericolo di vita.

Ronan Keating, addio al fratello Ciaran deceduto in un incidente stradale

La moglie di Ciaran Keating si trova ricoverata in ospedale, al Mayo University Hospital. Grave anche la persona che era alla guida dell’altro veicolo. Per il fratello di Ronan Keating non c’è stato nulla da fare.

La squadra del figlio di Ciaran si unisce al cordoglio: