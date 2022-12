Piccolo inconveniente proprio il giorno di Natale con Rosa Perrotta, in ospedale con il figlio per una caduta che poteva sembrare banale, ma che ha lasciato conseguenze non indifferenti. Ethan, infatti, è caduto e si è provocato una frattura al polso. Dovrà portare il gesso per qualche giorno: povero piccolo.

Fonte foto da Instagram di Rosa Perrotta

L’ex tronista di Uomini e donne, nelle sue Stories su Instagram, ha raccontato che non è stato un giorno di Natale molto tranquillo. Ai follower ha raccontato che qualche giorno prima, mentre il piccolo era alle giostre con papà Pietro Tartaglione, Ethan era caduto.

All’inizio la coppia non ha dato importanza a quella caduta. Il bambino di 3 anni non si lamentava. Ma con il passare dei giorni il polso di Ethan si è gonfiato, per questo motivo lo hanno portato in ospedale per una radiografia.

I medici hanno diagnosticato a Ethan una frattura composta del polso. Gli hanno messo un gesso che dovrà portare per almeno 20 giorni, prima di poter liberare il suo piccolo braccino.

È stata una caduta stupida, erano alle giostrine gonfiabili del centro commerciale.

Queste le parole della mamma nelle Stories di Instagram, dove ha spiegato che le conseguenze della cadute sono visibili solo qualche giorno dopo l’evento.

Rosa Perrotta in ospedale con il figlio: dovrà portare il gesso al polso per almeno 20 giorni

Davvero un brutto momento per il povero piccolo Ethan, che in occasione di un pomeriggio in giostra al centro commerciale con il suo papà, il compagno di Rosa Perrotta, ha avuto un piccolo sinistro che gli ha causato questo problema.

Per fortuna non c’è niente di più grave, anche se tenere il gesso 20 giorni per un bambino così piccolo non è assolutamente piacevole. Speriamo lo possa togliere il prima possibile.