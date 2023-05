Due famiglie in lutto per la scomparsa di Rosario Langella e Jamila Boulilla i due fidanzatini di 16 e 14 anni deceduti in un incidente stradale, in cui sono stati coinvolti anche la madre e il fratello di lei, in gravi condizioni in ospedale. La famiglia dell’adolescente chiede che possano essere seppelliti insieme, così da continuare a vivere il loro amore anche adesso che sono diventati due angeli.

La famiglia di Rosario Langella chiede che il giovane 16enne e la fidanzata 14enne siano seppelliti insieme. Sono deceduti per le conseguenze di un incidente avvenuto nella serata del 14 maggio a Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

La fidanzata è morta sul colpo, madre e fratellino di 7 anni sono gravi in ospedale. I funerali della ragazzina si svolgeranno nella giornata di martedì 16 maggio, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a San Valentino Torio, in provincia di Salerno.

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino, “per ricordare in silenzio e in preghiera le giovani vite spezzate nel tragico incidente di domenica 14 maggio”.

Lutto cittadino anche a Pagani, città poco distante dove viveva Rosario Langella. Il sindaco Lello De Prisco annuncia vicinanza alla famiglia coinvolta, dolore per queste gravi perdite e la speranza che i feriti possano presto rimettersi.

Due famiglie in lutto per la scomparsa dei giovanissimi Rosario Langella e Jamila Boulilla

I due giovani fidanzatini hanno perso la vita intorno alle 19 di domenica 14 maggio, sull’autostrada Caserta-Salerno, più o meno all’altezza dell’uscita di Mercato San Severino. L’impatto è stato fatale per alcuni occupanti del mezzo: i soccorritori non hanno potuto far niente per salvare queste due giovani vite.

Fonte foto da Pixabay

Dopo lo schianto, l’auto si è ribaltata: al suo interno c’erano 5 persone. Jemila è deceduta sul colpo, Rosario poco dopo in ospedale. Con loro il padre, unico salvo per miracolo, e la mamma e il fratellino ricoverati a Napoli e Salerno in gravi condizioni.