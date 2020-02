Rosolina, 24enne muore due mesi dopo la madre di sua figlia Un dramma senza fine. Papà di una bambina di due anni trovato morto, due mesi dopo che sua madre si è tolta la vita. Ecco cosa e dove è successo

È stata una vicenda surreale ed inspiegabile, quella accaduta a Rosolina, in provincia di Rovigo. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita poche settimane dopo la morte della sua compagna e madre della sua bambina. A trovarlo nel suo letto, è stata la sua famiglia, che ancora non riesce a capacitarsi per quanto accaduto.

Sono in molti a sospettare, o meglio a fare dei pettegolezzi, sulla possibile causa della sua morte, ma chi lo ama rimane in silenzio perché sa che il 24enne, dopo la nascita della sua bambina, Marilyn che oggi ha due anni, era cambiato e si era rimboccato le maniche andando a lavorare ogni giorno per la sua famiglia.

È richiesta l’autopsia sul corpo di Enrico, che chiarirà quale sia stata la reale causa della sua morte.

La mamma della piccola Marilyn è morta lo scorso mese di novembre. La giovane, già separata da Enrico, si è tolta la vita.

Una situazione particolare, una situazione dolorosa, una morte che ancora oggi non è stata spiegata e non lo sarà fino a risultati dell’esame autoptico. Soltanto dopo quest’ultimo si potrà fare chiarezza sul motivo della morte di Enrico Frizziero e la sua famiglia potrà dargli l’ultimo addio con la funzione funebre.

L’intera comunità è addolorata per la perdita di Enrico, così come il sindaco. In molti si sono stretti intorno al dolore della famiglia ed hanno ricordato Enrico come un ragazzo sempre solare e sorridente, con qualche oscuro momento, ma con un animo buono.

Nei prossimi giorni verranno divulgati nuovi aggiornamenti, riguardo appunto l’autopsia, la data del funerale e riguardo la piccola Marilyn, che nel giro di pochi mesi si è ritrovata senza una mamma e senza un papà, a soli 2 anni di vita.

Notizia in fase di aggiornamento.